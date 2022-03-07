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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Bayram ikramiyesi hangi gün verilecek?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Binlerce emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini aldı. En son 1100 TL olarak belirlenen emekli ikramiyelerinin artırılması da bekleniyor. Peki ama ikramiyenin verileceği gün belirlendi mi? İşte merak edilen emekli ikramiyesi haberi...

2 Dakika Önce
2022-03-07 18:37:08
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Bayram ikramiyesi hangi gün verilecek?

Binlerce emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini aldı. En son 1100 TL olarak belirlenen emekli ikramiyelerinin artırılması da bekleniyor. Peki ama ikramiyenin verileceği gün belirlendi mi? İşte merak edilen emekli ikramiyesi haberi...

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Devletin destek amacıyla emeklilere verdiği ücretlerin başında ikramiyeler geliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak verilen ikramiyelerin bu yıl 1500 TL civarında olacağı konuşuluyor. Fakat yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İkramiye ödemelerinin tarihi de önümüzdeki gün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından kesinleşecek. Detaylar aktarıldıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

Geçtiğimiz yıllar göz önüne alınırsa, ikramiyelerin ramazan bayramından önce verileceği düşünüldüğünde, nisan ayının son günlerinde ikramiyelerin dağıtılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak verilen emekli ikramiyeleri henüz netlik kazanmadı. Fakat bu yıl 1500 TL olacağı tahmin ediliyor. .

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