Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"

İhraç Edilen Ülkeler

Bayraktar TB2 SİHA, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Türkmenistan ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Öte yandan; Arnavutluk, Letonya, Fas, Etiyopya ve Macaristan'ın da Bayraktar TB2 ile yakından ilgilendiği biliniyor. Irak ise Bayraktar TB2 tedariki konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Açık kaynaklar aracılığıyla derlediğimiz bilgilere göre ise Bayraktar TB2 S/İHA tedarik eden yabancı ülkeler şöyle:

Katar, Libya, Ukrayna, Polonya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Azerbaycan.

Savunma sanayisi sitesinin haberine göre net olarak Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği bilinen ülkelerin sayısı sekiz olarak ortaya çıkıyor. Geriye ise ismi hala açıklanmayan beş ülke kalıyor.

Ayrıca Baykar Savunma, şu ana kadar 200'den fazla Bayraktar TB2'nin üretimini tamamladı. Üretilen İHA'ların önemli bir kısmı, Türk güvenlik birimlerine hizmet ediyor. Ancak Türk güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Baykar Savunma, son yıllarda ihracata ağırlık vermiş durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.