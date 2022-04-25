Bayraktar TB2'den sonra ANKA İHA da yurtdışına açılıyor! Ukrayna'da üretilecek

TUSAŞ ve Ukrayna hükümeti arasında yapılan anlaşmayla Ukrayna’da Türkiye ortaklığıyla ANKA İHA üretimi başlayacak.

Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2'nin ardından bir İHA'yı daha Ukrayna'da üretmek üzere anlaşma sağladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna'da üretilecek.

Yeni nesil jet İHA ve SİHA'lar üretileceği söylendi.

Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy'nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1'e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA'ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi.

Ukrayna'da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi geçtiğimiz yılın sonlarında başlamıştı.

Ortak üretim İHA'lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti. .