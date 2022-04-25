DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ay Vakti dergisinden Sezai Karakoç özel sayısı
Rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı
Zararlı Linklerin Tespiti Nasıl Yapılır? Zararlı Linkler Nasıl Tespit Edilir?
T2002JF model uçak nedir? TC-UPT T2002JF uçak özellikleri nelerdir? T2002JF tek motorlu uçak hangi ülkenin uçağı?
Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı
Putin: Yabancı istihbaratçılar suikast peşinde
Putin: 'ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var'
Twitter, Hollandalı ırkçı liderin hesabını askıya aldı
Küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon doları aştı
Dubaili şirket Türk taşımacılık şirketini satın alıyor
Bursa'da kurulan şirket sayısı artıyor
Müsilaj İstanbul sahillerine geri mi geliyor?
Ultralight uçak nedir, özellikleri nelerdir? Bursa'da düşen uçağın modeli ve tipi nedir? Düşen uçakta kaç kişi vardı?
Macron'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Bayraktar TB2'den sonra ANKA İHA da yurtdışına açılıyor! Ukrayna'da üretilecek

Bayraktar TB2'den sonra ANKA İHA da yurtdışına açılıyor! Ukrayna'da üretilecek

TUSAŞ ve Ukrayna hükümeti arasında yapılan anlaşmayla Ukrayna’da Türkiye ortaklığıyla ANKA İHA üretimi başlayacak.

3 Saat Önce
2022-04-25 14:07:45
Bayraktar TB2'den sonra ANKA İHA da yurtdışına açılıyor! Ukrayna'da üretilecek

Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2'nin ardından bir İHA'yı daha Ukrayna'da üretmek üzere anlaşma sağladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna'da üretilecek.

Yeni nesil jet İHA ve SİHA'lar üretileceği söylendi.

Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy'nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1'e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA'ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi.

Ukrayna'da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi geçtiğimiz yılın sonlarında başlamıştı.

Ortak üretim İHA'lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş