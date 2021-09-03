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TIMETURK / EKONOMİ / Bayrak: Aylık 70 bin TL maaşla çalışacak yazılımcı bulamıyoruz

Bayrak: Aylık 70 bin TL maaşla çalışacak yazılımcı bulamıyoruz

Kripto para borsası ABStocks'un tanıtımında konuşan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Türkiye'de yazılımcı kıtlığı olduğunu söyledi. Bayrak, '70 bin TL aylık maaş ile çalışacak yazılımcı bulamıyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-03 10:35:19
Bayrak: Aylık 70 bin TL maaşla çalışacak yazılımcı bulamıyoruz

Giderek dijitalleşen yaşam, yazılım sektörüne olan ihtiyacı da bu sektöre olan ilgiyi de artırdı.

AB Grup Holding, ABStocks isimli yeni bir kripto para borsa yazılımı geliştirdi. Yazılımın lansman etkinliğinde AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Türkiye'deki yazılım sektörü ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bayrak'ın iddialarına göre Türkiye'de aylık 70 bin TL ile çalışacak yazılımcı bulunamıyor.

"Türkiye yazılımla büyüyecek"

Muhsin Bayrak tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi;

"Yazılıma bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar Euro'luk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz. Tüm bu stratejimizin temelinde, Bodrum'da 150 milyon dolar yatırımla hayata geçireceğimiz teknoloji üssü var. Buradaki asıl hedefimiz genç yazılımcılar yetiştirmek ve istihdam ekosistemine dahil etmek.

Ülkemizin yakın gelecekte küresel yazılım sektöründe söz sahibi bir ülke olmasını arzuluyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı ilk sıraya aldık. Aylık 70 Bin TL maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin bir an önce kendi yazılımcısını yetiştirmesi gerekiyor."

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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