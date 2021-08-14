BAYKAR, Ukrayna'da İHA merkezi kuracak

Türk İHA'sı Bayraktar TB2'nin üreticisi BAYKAR, Ukrayna'da yatırım yapmaya hazırlanıyor.

BAYKAR Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Natalya Özden, bu yönde bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Bu kapsamda Ar-Ge merkezi, üretim tesisi ve bakım-onarım atölyelerinin kurulması hedefleniyor.

Küresel pazarda 'rakipsiz' olarak tarif edilen Türk İHA'sı Bayraktar TB2'nin üreticisi, savunma sanayii şirketi BAYKAR Savunma, Ukrayna'da yatırım yapacak.

PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bu gelişmeyi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Savunma Yatırımları Forumu'nda duyuran BAYKAR Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Natalya Özden, "Baykar Ukrayna'ya yatırım yapmayı planlıyor. Şu an yatırım projesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Özden'in açıklamasına göre proje, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezini, üretim tesislerini, bakım ve onarım atölyelerini kapsıyor.

TEKNOLOJİ PARKI OLUŞTURULACAK

Tüm bunlar dışında Ukrayna'da sanayi ve teknoloji parklarının da kurulması hedefleniyor. Buna ilişkin Özden, "Türk şirketi ayrıca Ukrayna ve Türk şirketleri için sanayi parkının ve bir savunma teknolojileri parkının oluşturulmasını başlatıyor. Bu iki devleti de zenginleştirecek güçlü bir girişim olur" açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.