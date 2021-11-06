Batuhan Bağıban Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Gürbağ Group Yönetim Kurulu üyesi Batuhan Bağıban, genç yaşına rağmen farklı sektörde çalışmalarda bulunan bir isimdir. Kendini yetiştirmeye odaklanan Bağıban, sektörde adını duyuracak başarılar elde etmiştir. Şu anda Gürbağ Group içerisinde yer almakta ve Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmette bulunmakta.

09.03.1998 tarihinde Ankara'da doğan Batuhan Bağıban; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara'da almıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra çalışma hayatına başlamış ve sektörde fark yaratan atılımlarda bulunmak için kendisini yetiştirmiştir. Genç yaşına rağmen sektörde adını duyurmayı başaran Bağıban; sanayi, inşaat, savunma, gıda ve teknoloji olmak üzere 5 farklı alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Lise ve Üniversite Hayatı

İlkokul, ortaokul ve lise hayatını Ankara'da tamamlayan Batuhan Bağıban, üniversite eğitimi için İngiltere'ye gitmiştir. İnşaat Mühendisliği alanda eğitim görmek istediği için ilgili bölümü tercih etmiştir. University of Exeter'da İnşaat Mühendisliği Bölümüne giden Bağıban, bu bölümde eğitim görmüştür.

Eğitim hayatından sonra ilgili alanda çalışmalara başlamış ve sektörle ilgili gelişmeleri yakından takip ederek gelişim sürecini devam ettirmiştir.

Kariyer Hayatı ve GürbağGroup

Üniversite eğitimini 2019 yılında onur derecesiyle tamamlayan Batuhan Bağıban, kısa bir süre sonra Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladı. Farklı alanlara ilgi duyduğu için bu alanlarda kendini geliştirmek için önemli adımlar attı. İnşaat, gıda, teknoloji, savunma ve sanayi olmak üzere 5 farklı alanda da çalışmalarda bulunduğu için bu alanlarda adını duyurmuştur.

Sektörde çok önemli başarılara imza atan GürbağGroup, 1992 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında projelerini sürdürmektedir. Yatırımlarını da devam ettiren şirket, gençlere de istihdam sağlamaktadır. “Gürbağ Akademi” olarak adlandırılan proje ile gençlerin deneyim kazanmasını ve eğitim gördükleri alanlarda kendilerini yetiştirmelerini mümkün kılan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, mimarlık fakültelerinde okuyan veya eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Gürbağ Group kapsamında çalışabilmekte ya da stajlarını yapabilmektedir. Akademi ile öğrencilerin yurt dışında da çalışma hayatın içerisinde bulunması ve deneyim kazanması hedeflenmektedir. Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, profesyonel çalışma hayatını sürdürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.