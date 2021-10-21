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TIMETURK / EKONOMİ / Batuhan Bağıban 'Gürbağ Akademi ile herkese iş imkânı sunuyoruz'

Batuhan Bağıban 'Gürbağ Akademi ile herkese iş imkânı sunuyoruz'

Gürbağ Group, “Gürbağ Akademi” programı ile üniversitede okuyan öğrencilere ve genç mezunlara, Gürbağ Grup Şirketleri bünyesinde iş imkanları sunacak.

3 Saat Önce
2021-10-21 14:28:11
Batuhan Bağıban 'Gürbağ Akademi ile herkese iş imkânı sunuyoruz'

Türkiye genelinde 100'ün üzerinde üniversite ile yürütülen çalışmalar sayesinde yüzlerce öğrenci Türkiye ve yurtdışı projelerinde deneyim kazanma ve çalışma şansı bulacak.

“Gürbağ Akademi” programı, gençlerin, üniversitede aldıkları eğitimlerini iş hayatında tecrübe ile pekiştirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde okuyan veya mezun olan öğrencilere staj ve iş imkânı sunmaya çalışan program, öğrencilere akademik başarıların ötesinde tecrübe kazandırmayı amaçlıyor.

GürbağGroup Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban “Üniversite eğitimine devam eden ve yeni mezun öğrencilerden yoğun başvuru alıyoruz. 2021-2022 dönemi için 100'ün üzerinde üniversite ile beraber yürüttüğümüz program ve yaptığımız seminerler neticesinde, 7 bin üzerinde öğrenci ile buluşma şansı yakaladık. Mesleki yeterliliği de göz öne aldığımız mülakatlar sonucu ve kontenjanımız ölçütünde öğrencilerimizi programa dahil etmek için çaba gösteriyoruz. Ülkemizin geleceğinin gençlerin elinde olduğunun bilincindeyiz.” diyor.

7 Bin başvuru gerçekleşti ve mülakatlar devam ediyor

2021-2022 dönemi için başlatılan program kapsamında 5 ayrı seminer gerçekleştirildi. Online olarak da yapılabilen başvurular sayesinde 7 bin üzerinde genç programa başvurmuş durumda. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek başvurular neticesinde Aralık'ta online mülakatların başlaması öngörülüyor. Seçilen öğrenciler mesleki hayatlarına başlamanın heyecanını yaşayacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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