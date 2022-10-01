Batırel: Kurlar yerlerde sürünecek!

Necmettin Batırel bugünkü yazısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Vakit geldi. İsviçre, Türk vatandaşlarının bankalarda bulunan finansal hesap bilgilerinin 2021 yılına ait olanlarını 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla paylaşıyor. Yurttan kaçak yolla çıkan para geri dönecek. Kurlar yerlerde sürünecek. Bu gelişmeyi uzun zamandan beri anlatıyorum, dinleyenler kazançlı çıkacak..." görüşünü savundu.

Batırel, "Vakit geldi!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Semt pazarlarını dolaşıyorum, 10 liradan ucuz ürün yok gibi.. En fazla 15-18 lira… Ama vatandaş filesini doldurabiliyor... Alışveriş merkezleri tıklım tıklım. Niye? Çünkü hükûmet hem sosyal yardımları hem de maaşları azami ölçüde arttırdı. İşçisini memurunu, ezdirmedi. Yılbaşında yine büyük bir zam yapılacak.

Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Orta vadeli programda 2022 bütçe açığı 278'den 461 milyar liraya çıkarılmasına rağmen, biz bu sene açık değil; 100 milyar lira fazla vereceğiz... Nasıl? Şirketler para basıyor, satıyor kazanıyor, vergisini veriyor. Gelirler artıyor. Türkiye'nin şahlanışı ve Suriye'de nefes kesen harekâtımız ABD'nin moralini fena hâlde bozdu. Yunanistan'ı silahlandırarak üzerimize salmak istiyor...

Bunun iki amacı var. Birincisi kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Rum lobisinin desteğini kazanmak. İkincisi ve asıl olanı ülkemizdeki ekonomik dengeyi bozmak... Yağma yok! Oyuna gelmeyiz! Ama gücümüzü gösteririz. Erkekse saldırsınlar! İzmir'de olduğu gibi onları Kıbrıs'ta da denize dökeriz..."