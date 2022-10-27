Batırel ''Kriz yok, kadın-erkek herkes göbekli'' dedi, Demirtaş tepki gösterdi!

Necmettin Batırel, Türkiye'de kriz olmadığını, herkesin göbekli olduğunu söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde ekonomi yazarlığı yapan Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de bir kriz olmadığını savundu.

Necmettin Batırel, “Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor” diye yazdı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Batırel'in sözlerine alıntılayan Özgür Demirtaş, "Allahım sabır. Hükümet işte bu beyefendinin dediği şeyi yaptı. Tweet burada bitti" ifadelerini kullandı.