DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6271 ₺

EURO

18,6068 ₺

ALTIN

996,76 ₺

BİST

3.934,52 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Batırel ''Kriz yok, kadın-erkek herkes göbekli'' dedi, Demirtaş tepki gösterdi!

Batırel ''Kriz yok, kadın-erkek herkes göbekli'' dedi, Demirtaş tepki gösterdi!

Necmettin Batırel, Türkiye'de kriz olmadığını, herkesin göbekli olduğunu söyledi.

17 Saat Önce
2022-10-27 13:31:05
Batırel ''Kriz yok, kadın-erkek herkes göbekli'' dedi, Demirtaş tepki gösterdi!

Türkiye Gazetesi'nde ekonomi yazarlığı yapan Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de bir kriz olmadığını savundu.

Necmettin Batırel, “Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor” diye yazdı.

1_3

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Batırel'in sözlerine alıntılayan Özgür Demirtaş, "Allahım sabır. Hükümet işte bu beyefendinin dediği şeyi yaptı. Tweet burada bitti" ifadelerini kullandı.

2_1

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş