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TIMETURK / EKONOMİ / Batı'nın yaptırımı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Batı'nın yaptırımı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Ukrayna işgali gerekçesiyle Rusya'ya sert ekonomik yaptırımlar getiren ABD'den ‘ikincil yaptırım' tehdidi geldi.

3 Saat Önce
2022-03-26 13:22:25
Batı'nın yaptırımı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ile iş yapan üçüncü ülke şirket ve kurumlarını hedef alabilecekleri tehdidinde bulundu. İkincil yaptırımların uygulanması, yaptırımlara katılmayan Türkiye'yi de zor durumda bırakabilir. Sullivan, dün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı üçüncü tarafları hedef alan yaptırım uygulamaya hazır olduklarını, gerekli gördükleri takdirde bu adımı atacaklarını söyledi.

AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Sullivan'ın açıklamalarını “ABD'den yaptırımlardan kaçınmakta Moskova'ya yardım eden üçüncü tarafları cezalandırma tehdidi” başlığıyla servis eden İngiliz Financial Times gazetesi, söz konusu tehdidin zamanlamasına dikkat çekti.
Rusya'nın alternatif döviz kaynakları bularak ve ekonomik anlaşmalar yaparak finansal izolasyonu aşmaya ve para birimini desteklemeye çalışacağına dair ABD ve müttefiklerinde artan kaygı olduğunu belirten FT, ikinci yaptırımların Rusya'nın bu çabalarını baltalayacağını vurguladı. Öte yandan, ikincil yaptırımların küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken FT, ikincil yaptırımların şirketleri ve yatırımcıları ya Batı ya da Rusya ile iş yapma tercihine zorlayacağını aktardı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

İkincil yaptırım konusu dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e de soruldu. Müttefiklerin yaptırımlarla ilgili boşlukları ve Rusya'nın aşma çabalarını tespit etmek üzere çalıştığını söyleyen Leyen, boşlukları kapatmak ve yaptırımların etrafından dolanmayı imkansız hale getirmek için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

AÇIKLAMADA ÇİN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

ABD, Rusya'ya yardım etmesi durumunda bunun sonuçları olacağı konusunda Pekin'i uyarmış ancak hangi adımları atacağı konusunda detay vermemişti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şu an Çin'e yaptırım uygulanmasının gerekli ve uygun olduğunu düşünmediğini, ABD'nin pozisyonuyla ilgili Çinli yetkililerle görüşmekte olduklarını söyledi. .

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