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TIMETURK / EKONOMİ / BAT sigaraya zam geldi mi? Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigaraya zam geldi mi? Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigaraya zam geldi mi? JTI grubuna gelen 2 TL zammın ardından yeni bir zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki ama son dakika sigaraya bir zam geldi mi? Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

3 Gün Önce
2022-07-03 09:59:43
BAT sigaraya zam geldi mi? Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

JTI grubuna gelen 2 TL zammın ardından yeni bir zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki ama son dakika sigaraya bir zam geldi mi? Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

BAT sigaraya zam geldi mi?

Geçtiğimiz günlerde sigara zammı gündeme geldi. BAT grubu resmi olarak bir açıklama yapmasa da bu grup için de yeni bir zammın kapıda olduğu öngörülüyor.

BAT geubu güncel sigara fiyatları

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