Basri Tokgöz: Türkiye’nin en çok aranan ajans sahibi oldu

Kurmuş olduğu menajerlik ajansı Basriko Ajans ile bir çok yerli yabancı ünlüye hizmet veren iş insanı Basri Tokgöz, Avrupa'nın en büyük firması Star Ajansı da kendi bünyelerine katarak, birçok yerli yabancı ünlünün sektördeki menajerlik hizmetlerini üstleniyor.

İstanbul'da yaşayan iş insanı Basri Tokgöz, kurmuş olduğu menajerlik ajansı Basriko Ajans ile bir çok yerli yabancı ünlüye hizmet veriyor.

Son dönemin gözde uygulamaları olan sosyal medya platformlarının en çok tercih edilen ajans sahibi yatırımları ve çekmiş olduğu kısa metrajlı filmleri ile meşhur olan iş insanı Basri Tokgöz, sosyal medyanın gücünü kanıtlamasının ardından Star Ajansı kendi bünyelerine katarak Basriko Ajansı faaliyete geçirerek birçok yerli yabancı ünlünün sektördeki menajerlik hizmetlerini üstleniyor.

Ünlülerin kendilerini tercih etme sebebini açıklayan Basri Tokgöz, "Birçok kurum ve kuruluş ile irtibat halinde olmamızdan dolayı sosyal medyanın ve dijital platformların büyümesini değerlendirerek Avrupa'nın en büyük firması Star Ajansı (Star Agency) bünyemize dahil ettik. Şuan menajerliklerini üstlendiğimiz yerli yabancı bir çok ünlü sporcu sanatçı artist ve kişi bulunmakta bu kişilerin bizi tercih etme amacı kaliteli hızlı ve net çözümlere ulaştırmamızdır" dedi.

Sosyal Medya Platformlarında bir çok kişi tarafından İletişime geçildiğini ifade eden Basri Tokgöz, aralarında Türk ünlülerden Enes Özcan , Acun Boz , Murat Ilıcalı , Ertuğrul Öztürk , Osman Beyazıt, Barış Batur, Muazzez Avşar, Hülya Abacı ve Yabancı Ünlülerden Mike Beckham, Edward Ronaldo, Cristiano West Adriana Anderson, Pamela Lima gibi bir çok ünlüye hizmet verdiklerini ifade eden Basri Tokgöz, "Her Hayali Gerçekleştirmek için Başlamak gerekir" diyerek Kendilerini dahada geliştirerek daha çok ünlüye ulaşmak istediklerini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.