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Basri Tokgöz Turizme Yatırım Yapacak

Ünlü iş insanı Basri Tokgöz turizme yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi.

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04.07.2021 08:49:06
Basri Tokgöz Turizme Yatırım Yapacak

“Ülkemiz pandemiyasakları sona erdikten sonra turizmde büyük bir patlama yaşadı. Öyle fazla bir talep oldu ki artık otellerde yer bulmak gerçekten zora girdi. Uzun zamandır turizme yatırım yapmayı düşünüyordum. Bu alandaki yatırım için fizibilite ve sektör analizine başladım. Danışmanlarımın yönlendirmelerine göre yatırım yapacağım lokasyonu ve alanı seçeceğim.” Diyen Basri Tokgöz, yeni yatırım alanını açıkladı.

Turizmde yapılan yatırımlar ve yeniliklere de değinen Basri Tokgöz, “Turizm bacasız sanayidir. Özellikle ülkemiz gibi 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkelerde turizm çok büyük bir sektördür. O nedenle bu sektöre yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleşen yenilikler oldukça önemlidir. Turizm yatırımcılarının sektördeki yeniliklere yoğunlaşması ve bu alanda yatırımlarını doğru yönlendirmesi gerekmektedir.” dedi.

Basri Tokgöz, “Turizmde müşteri ile muhatap olan personel de çok iyi eğitimli ve işinin ehli olmalıdır. Bu alanda üniversiteler ve liselerin ilgili bölümlerinden mezun olan eğitimli personelin yanı sıra işin içinde pişen ve yetişen elemanlar da vardır. Önemli olan personelin, işini severek yapması ve bir takım üyesi olduğunu bilmesidir. Eleman seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterlerin başında sektörde çalışmayı kendisinin seçmiş olmasıdır. Ben de sektöre girdiğimde eleman seçimi yaparken bu argümanlara dikkat edeceğim.” Şeklindeki sözleri ile turizm sektöründe yetişmiş elemanın önemine değindi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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