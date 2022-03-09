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TIMETURK / EKONOMİ / Başkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre; Devlet Konservatuarı, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alımları yapılacak. Peki ama şartlar neler ve başvurular ne zaman, nereye yapılacak? İşte merak edilen öğretim üyesi alım detayları...

1 Saat Önce
2022-03-09 18:36:53
Başkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre; Devlet Konservatuarı, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alımları yapılacak. Peki ama şartlar neler ve başvurular ne zaman, nereye yapılacak? İşte merak edilen öğretim üyesi alım detayları...

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi farklı branşlardan birçok öğretim üyesi ve doçent alımı gerçekleştireceğini bildirdi. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuzda bütün detaylar belirtildi. 9 Mart Çarşamba günü başlayan başvuruların son başvuru tarihi 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 17:00 olarak belirlendi.

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi ve doçent alım ilanı kılavuzu için TIKLAYINIZ... .

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