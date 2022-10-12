Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ekonomi

Suriye'de terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kurulan tekstil fabrikalarında istihdam edilen savaş mağduru kadınlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem bölge ekonomisinin çarkının dönmesinde rol oynuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde kurulan yerel meclisler, bölge halkına hizmetin yanı sıra kadınların iş hayatında görünürlüğünü artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdi.

Yerel meclislerce 2021 başında kurulan kültür merkezlerinin mesleki kurslarıyla yüzlerce savaş mağduru kadın iş hayatına kazandırıldı.

Çoğu dul veya eşleri rejim güçlerince alıkonulan savaş mağduru kadınlara yönelik ücretsiz dikiş nakış eğitimleri verilen kültür merkezlerinde ayrıca okuma yazma, bilgisayar ve Türkçe dil kursları da veriliyor.

2-4 ay arası süren kurslardan mezun olan kadınların sayısı 600'a ulaştı.

Dikiş-nakış kursundan mezun olan kadınlara istihdam sağlamak için Rasulayn ve Tel Abyad'da tekstil fabrikası açıldı.

Her iki ilçedeki fabrikada çalışan 150 kadın, eşofman, gömlek, pijama, tişört ve abiye gibi kıyafetler üreterek bölgenin ekonomik kalkınmasına destek oluyor.

Fabrika sayesinde sosyalleşme imkanı bulan kadınlar, yeni edindikleri meslek sayesinde aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

"Bu fırsat sayesinde maddi durumumuz iyileşti"

Tel Abyad'daki fabrikada çalışarak 7 kişilik ailesine bakan Yusra el-Humsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe başlamadan önce 2 ay boyunca mesleki eğitim aldığını söyledi.

Nisan 2022'de açılan fabrikada tasarım ve renklendirme biriminde çalıştığını belirten Humsi, "Ailemin maddi durumu çok kötüydü. Bu fırsat sayesinde durumumuz iyileşti. İşimi çok seviyorum. Bu mekanın devam etmesini ve genişlemesini dilerim." dedi.

"Kendi atölyemi açmak istiyorum"

Kültür merkezinin düzenlediği sınavı kazanarak fabrikada 10 aydır çalışan Huda el-İdilbi de çalışmak isteyen kadınların sayısının çok olduğunu belirterek ilçede bir fabrikanın daha açılmasını temenni etti.

Üretilen ürünlerinin yurt dışına ihraç edilmesi gerektiğini söyleyen İdilbi, "Ben nasıl bu mesleği öğrendiysem bir gün ben de diğer kadınlara öğreteceğim. İleride kendi atölyemi açmak istiyorum." diye konuştu.

"Buradaki eğitimden sonra bir iş kurmaya çalışacağım"

Kültür merkezinde dikiş nakış kursu alan Rakkalı Suzan Hayati, eğitimden sonra iş hayatına atılmak istediğini kaydetti.

Hayati, hayat şartlarının zor olduğunu belirterek "Ben de buradaki eğitimden sonra bir iş kurmaya çalışacağım. Belki ileride bir makine alıp kendi projemi çalışırım." ifadesini kullandı.

"Farklı kültürlerden renkli ürünler çıkarıyoruz"

Rasulayn'daki tekstil çalışanı ve eğitmeni Huda Garagor, ailesinden uzak olmasının ve yalnızlığının hüznünü çalışma arkadaşlarıyla giderdiğini söyledi.

Asıl mesleğinin terzilik olduğunu ve yerel meclisin eğitim müdürünün daveti üzerine fabrikada çalışmaya başladığını söyleyen Garagor, "Tekstilde çalışanlar ilçedeki farklı etnik gruplara mensup. Bu yüzden farklı kültürlerden renkli ürünler çıkarıyoruz. Çok mutluyum. Buradaki çalışanlar benim kardeşlerim gibiler." diye konuştu. AA