Barclays'den kritik ''Türkiye'' tahmini: 3 faiz indirimi daha yapılacak
İngiltere merkezli Barclays Bankası, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çekti.
2021-10-04 16:42:28
Uluslararası yatırım bankası İngiltere merkezli Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a çıkarırken, TCMB'nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.
Barclays'in tahminine göre, yüzde 18 olan para politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.25 puanlık indirimle, yüzde 15.75 olacağını kaydetti.
Banka, Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki 'kritik' temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler ışığında manşet enflasyonun yıllık yüzde19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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