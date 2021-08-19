Bankaya girince şaşırmamanız için

Bir işlem yapmak için bankaya girdiğinizde bazen daha önce hiç duymadığınız terimlerle karşılaşırsınız.Yapacağınız işlem kadar bu terimlere aşina olmak da önemlidir

Banknot şeklindeki yabancı ülke paralarına Efektif adı verilmektedir.Para ya da para yerine geçen belgelerin alım ve satımına kambiyo denmektedir.....

Finans sektörünün kendine özgü bir dili, daha doğrusu terimleri, bulunmaktadır. ATM'den para çekerken, arkadaşınıza EFT yaparken, online işlemlerle havale ederken ya da bankaya girdiğinizde mevduat işlemi gerçekleştirirken birbirinden farklı, hatta ilk kez, bize yabancı gelen terim ve söylemlerle karşılaşırız.

Finansal okuryazarlık da bu terimlere aşina olmak için son dönem hayatımıza giren bir tabir.

Siz de bir işlem yaparken bu tabirleri bildiğiniz ölçüde işlemleri daha rahat yapabilirsiniz.

Bir işlem yapmak için bankaya girdiğinizde bazen daha önce hiç duymadığınız terimlerle karşılaşırsınız.

Yapacağınız işlem kadar bu terimlere aşina olmak da önemlidir

Biz de bu satırlarda finans alanında sıkça karşılaştığımız ama bazen ikilemde kaldığımız kelimelere göz atarak anlamlarını analiz edeceğiz........

Benchmarking: Başarılı bir kuruluşu referans alarak karşılaştırma yapmak ve daha iyi olmaya çaba göstermek

Amortisman: Şirket varlıklarının yıl içerisinde kaybedeceği değerin yıllık gelirken düşülmesi durumu

Valör: Bankacılık işlemlerinde faizin başlatıldığı gün

Arbitraj: Fiyat farklarından yaarlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alım satma işlemi

Parite: Bir ülkenin para biriminin bir başka ülkenin para birimi karşısındaki değeri

Swap: Faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeleren yarattığı riskleri azaltmak için geliştirilen bir uygulama

Adat: Faize tabi tutulan anapara ile paranın kullanılan gün sayısı ile çarpımıdır.

Akit: Sözleşme manasına gelir.

Aktif: Bir işletmenin sahip olduğu varlıklar.

Business Kart:Küçük ölçekli şirketlerin iş harcamalarında kullanmaları için çıkarılmış üründür. Kart üzerinde şirketin ismi ve kullanmaya yetkili kişinin adı-soyadı bir arada bulunur

Chargeback:Ters İbraz. Kart sahibinin hesap özetindeki bir işleme itiraz etmesi durumunda, kart sahibi bankasının işyeri sahibi bankadan işlem tutarını kısmen veya tamamen geri talep ettiği süreç.

Çipli Kart:Akıllı Kart. İçine yerleştirilmiş bir entegre devre veya çip olan, manyetik bantlı işlemleri ve çipli işlemleri gerçekleştirebilen kart.

Concierge Hizmeti:Kart sahiplerine özel etkinlikler, festivaller, müzeler ve diğer turistik bilgileri sağlayan, sinema, konser, müze, müzikal, bale, opera etkinlikleri ile ilgili gerekli bilgiyi sunan ve biletlerini temin eden, kurye ve mesaj hizmetleri kapsamaktadır.

Debit kart:Banka kartı.

E-Commerce:Tarafların elektronik olarak etkileşimde bulunduğu ve ödemelerin elektronik olarak yapıldığı bir ticari işlem türü.

Issuer:Kart hamilleri için ödeme kartı çıkaran ve kart hamilinin hesabını tutarak, işlemlere yetki veren ve acquirer'a işlemlerin geçerliliğini garanti eden üye.

Açık Piyasa İşlemi: Merkez Bankası'nın para değerindeki kararlığı sağlaması amacı ile yapılan piyasa işlemleridir.

Aciz Vesikası: Alacaklının alacağı tutarın tamamını alamaması durumunda kalan alacak tutarı için verilen belge.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.