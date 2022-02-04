Bankaların konut kredi faiz oranları ne kadar?

Ev sahibi olmak, uygun fiyatlara veya uygun kredi oranlarıyla daire almak isteyen vatandaşların gözü kulağı bankaların yapacakları indirimlerde. İşte 30 Ocak 2021 Pazar günkü itibariyle konut kredi faiz oranları...

Türkiye'de bilindiği gibi hem kamu hem özel bankalar 120 ve 240 aya kadar konut kredisi veriyor. Ancak en uygun konut kredisinin hangi banka tarafından verildiği ise genelde belli olmuyor. Bankaların faiz oranları sürekli değişiyor.

Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra yeni bir karar aldı. Bankalar, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

İşte 30 Ocak 2021 Pazar günkü itibariyle konut kredi faiz oranları:

KATILIM BANKALARI KONUT KREDİSİ ORANLARI

Faizsiz konut kredisi veren katılım bankalarında ise kredi oranları şöyle:

KuveytTürk Katılım Bankası 1,49 vade 120 Ay

AlbarakaTürk yüzde 1,55 vadesi ise 120 Ay

Türkiye Finans yüzde 1,59 vadesi ise 120 Ay

Vakıf Katılım yüzde 1,43 vadesi ise 120 Ay

Ziraat Katılım Bankası yüzde 1,39 vadesi ise 120 Ay

Emlak Katılım Bankası yüzde 1,49 vadesi ise 120 Ay

Bankalardan konut kredisi nasıl alınır?

Banka tarafından konut kredisine uygun görülmek için satın alacağınız konutun kat mülkiyeti ya da kat irtifaki tapusunun bulunması gerekir. Kredi miktarınız, gelir seviyenize ve ekspertiz raporunun sonucuna göre belirlenmektedir. Yani evin değerinin fazla olması durumunda yeterli kredi çıkmayabilir.