Bankaların konut kredi faiz oranları ne kadar?
Ev sahibi olmak, uygun fiyatlara veya uygun kredi oranlarıyla daire almak isteyen vatandaşların gözü kulağı bankaların yapacakları indirimlerde. İşte 30 Ocak 2021 Pazar günkü itibariyle konut kredi faiz oranları...
2022-02-04 14:58:46
Türkiye'de bilindiği gibi hem kamu hem özel bankalar 120 ve 240 aya kadar konut kredisi veriyor. Ancak en uygun konut kredisinin hangi banka tarafından verildiği ise genelde belli olmuyor. Bankaların faiz oranları sürekli değişiyor.
Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra yeni bir karar aldı. Bankalar, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
İşte 30 Ocak 2021 Pazar günkü itibariyle konut kredi faiz oranları:
KATILIM BANKALARI KONUT KREDİSİ ORANLARI
Faizsiz konut kredisi veren katılım bankalarında ise kredi oranları şöyle:
KuveytTürk Katılım Bankası 1,49 vade 120 Ay
AlbarakaTürk yüzde 1,55 vadesi ise 120 Ay
Türkiye Finans yüzde 1,59 vadesi ise 120 Ay
Vakıf Katılım yüzde 1,43 vadesi ise 120 Ay
Ziraat Katılım Bankası yüzde 1,39 vadesi ise 120 Ay
Emlak Katılım Bankası yüzde 1,49 vadesi ise 120 Ay
Bankalardan konut kredisi nasıl alınır?
Banka tarafından konut kredisine uygun görülmek için satın alacağınız konutun kat mülkiyeti ya da kat irtifaki tapusunun bulunması gerekir. Kredi miktarınız, gelir seviyenize ve ekspertiz raporunun sonucuna göre belirlenmektedir. Yani evin değerinin fazla olması durumunda yeterli kredi çıkmayabilir.
Konut kredisi çekme şartları nelerdir?
Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?
Konut kredisi hesaplaması yapmak için öncelikle çekmek istediğiniz kredi tutarına ve ne kadar sürede geri ödemek istediğinize karar vermeniz lazım. Vadeyi belirlemek için öncelikle ödeyebileceğiniz aylık taksit tutarını belirlemeniz gerekir. Bunun için de öncelikle aylık sabit giderlerinizi belirlemenizde fayda var. Aylık sabit giderlerinizden sonra elinizde kalan tutarı, ortalama aylık taksit olarak belirleyip buna göre bir vade belirleyebilirsiniz. Çekeceğiniz kredi tutarı ve vade belli olduktan sonra kredi hesaplama yaparak bankaların kredi tekliflerini inceleyebilirsiniz.
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