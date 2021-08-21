Bankaların EFT saat ve ücretleri

Bankaya göre EFT saatleri değişirken ücretler de farklılık gösteriyor

Vatandaşın bankalarda en çok muhatap olduğu finansal işlemler EFT ve Havale. Peki bu işlemler arasında ne tür farklılıklar bulunuyor?

EFT işlemi hafta içi yapılabilir ve ancak her bankanın EFT saatleri ile ücreti değişiklik gösterir. Hafta sonu ve resmi tatillerde EFT işlemi yapılmaz. EFT sadece bankaların faaliyette olduğu saatlerde yapılır. Ancak Merkez Bankası'nın 2021 yılı itibari ile hizmete soktuğu FAST işlemi ile 7/24 1000 TL'ye kadar EFT yapılabilir.

Havale işlemi nasıl gerçekleşiyor?

​Havale, para gönderen hesabın aynı bankadaki kendisine veya başkasına ait başka bir hesaba para aktarmasına verilen isim Bu işlemler aynı banka içerisindeki hesapların para transferi olduğu için mesai saatleri dışında da gerçekleştirilebiliyor yani kesintisiz zaman diliminde bu işlemi gece gündüz yapabilme şansınız bulunuyor.

Havale işlemini paranızın bulunduğu banka ATM'lerinden ya da şubelerden yapabileceği gibi mobil bankacılık ya da internet bankacılığı kullanılarak da yapabilirsiniz. Dijital sistemleri kullanmak sıra beklemeden hızlı bir şekilde para göndermenizi sağlar ve zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.Havale göndermek için alıcının ad, soyad ve 26 haneli IBAN ya da hesap, şube numarasına ihtiyacınız vardır. Havale ile para gönderme işlemi yapıldıktan saniyeler sonra para alıcının hesabına ulaşır. Aylık ya da yıllık ödemeleriniz için düzenli havale talimatı verebilme şansınız var



EFT'nin kapsam ve hesap işlemleri

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Elektronik Fon Transferi ya da daha bilinen ismiyle EFT, para gönderen hesabın, başka bir bankadaki kendisine ya da başkasına ait olan bir hesaba para göndermesine verilen isim. EFT işlemi saatleri her bankadan bankaya değişiklik gösterebilir ancak haftasonu ve resmi tatiller sırasında yapılamaz..

EFT işlemini gerçekleştirebilmek için alıcının ad, soyad ve 26 haneli IBAN numarasına ya da hesap, şube numarasına ihtiyacınız vardır. Aylık ya da yıllık ödemeleriniz için de düzenli EFT talimatı vermeniz gerekiyor.

Her bankanın EFT saat dilimi farklı olabilir

EFT Türkiye genelinde genellikle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ancak her bankanın EFT saatleri ve ücreti farklıdır. EFT işlemi hafta içinde gerçekleştirilebilir. Hafta sonu ve resmi tatillerde para transferi yapılamaz. Ancak Merkez Bankası'nın 2021 yılında aldığı Fonların Anlık ve Sürekli Transferi kısacası FAST işlemi ile 1000 TL'ye kadar EFT gerçekleştirilebilir. Havale aynı banka içerisinde mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 yetkili birinin onayı olmadan yapılabilir.



2021 Bankaların EFT Saatleri

Akbank: 09:00 – 17:00

Denizbank: 08:00 – 16:30

QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

Garanti Bankası: 09:00 – 17:15

Halkbank: 08:00 – 17:15

İNG Bank: 08:30 – 17:15

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası): 09:00 – 17:15

Kuveyt Türk: 09:00 – 17:20

HSBC: 09:00 – 17:00

Şekerbank: 09:00 – 17:15

Odeabank: 08:30 – 17:00

Albaraka Türk: 09:00 – 17:00

ICBC: 08:30 – 17:00

Türkiye İş Bankası: 09:00 – 17:00

Ziraat Bankası: 08:30 – 17:00

Yapı Kredi Bankası: 09:00 – 16:45

Türkiye Finans: 09:00 – 17:15

Vakıfbank: 09:00 – 17:15

Alternatif Bank: 09:00 – 17:00

Burgan Bank: 09:00 – 16:30

Anadolu Bank: 08:00 – 17:15



Hafta sonu hesaba nasıl geçiyor?

Yukarıdada belirtiğimiz gibi belli saat dilimleri arasında işlem yapılan EFT para transferi işleminde hesaba para yine aynı mesai saatleri içinde geçecektir. Eğerki hafta sonu veya hafta içi saat 17.30 dan sonra yapırırsa EFT işlemi ilk mesai gününde gerçekleşecektir. FAST işlemi ile 1000 TL'ye kadar 7/24 EFT yapılabilir.

FAST ile yeni bir uygulama

Bunların dışında son olarak bankaların devreye aldığı FAST uygulaması da vatandaşın hizmetine girmiş durumda.

FAST, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi. Bu sistem ile 7/24 EFT işlemi yapabilir. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. FAST limiti ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştı. Bu limit 1000 TL'ye çıkarıldı.

İşte bankaların aldığı EFT ücretleri

lternatif Bank İnternet Şubeden EFT 4 TL

HSBC İnternet 6.5 TL

ING internet şubesi'nden 7.5 TL

Ziraat Bankası ATM'den EFT 15 TL

İş Bankası internet şubesi 7.5 TL

Odeabank internet bankacılığı 4.9 TL

Finansbank İnternet Bankacılığı 6.25 TL

Yapı Kredi Mobil ve İnternetten 7.75 TL

Ziraat İnternet/Mobil EFT 6 TL

Albaraka İnternet ve Mobil 0 TL

Akbank Direkt 7.5 TL

Halkbank İnternet ve Mobil Şube 4.29 TL

Burgan Bank İnternet ve ATM 2.5 TL

CEPTETEB İnternet Şubesi EFT 5.4 TL

Hesaba, İsme, Kredi kartına EFT 6TL

Enpara EFT Ücreti 0 TL

Garanti BBVA Hesaptan İsme İnternet 7.75 TL

ICBC İnternet Bankacılığı 4.50 TL

Şekerbank İnternet Şubesi 5.5 TL

TEB ve CEPTETEB Mobil Şube 5.4 TL

Türkiye Finans 0 TL

Vakıfbank İnternet Şubesi 6.75 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.