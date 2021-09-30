Bankalarda kredi hacmi 4 trilyonu aştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 24 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 47 milyar 702 milyon lira artarak 4 trilyon 8 milyar 722 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Eylül haftası itibarıyla 47 milyar 702 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 961 milyar 19 milyon liradan 4 trilyon 8 milyar 722 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 24 Eylül haftası itibarıyla 65 milyar 502 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 1,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 111 milyar 559 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 606,7 milyar lira oldu

Tüketici kredileri tutarı, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 3 milyar 462 milyon lira artarak 733 milyar 472 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 282 milyar 269 milyon lirası konut, 14 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 436 milyar 859 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 332 milyon lira yükselerek 606 milyar 659 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2 artarak 184 milyar 993 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 320 milyon lirası taksitli, 108 milyar 673 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Eylül haftası itibarıyla 177 milyon lira azalarak 149 milyar 246 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 115 milyar 744 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 19 milyon lira artarak 822 milyar 853 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Öte yandan Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Eylül haftasında yaklaşık 70,9 milyar lira artarak 4 trilyon 190 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Eylül ile biten haftada 70 milyar 895 milyon 637 bin lira artarak 4 trilyon 189 milyar 988 milyon 446 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,48 artarak 1 trilyon 835 milyar 980 milyon 236 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,66 yükselerek 2 trilyon 204 milyar 575 milyon 157 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 263 milyar 283 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 235 milyar 161 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Eylül itibarıyla 1 milyar 696 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,49 artarak 695 milyar 693 milyon 452 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,46 artışla 561 milyar 851 milyon 316 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,85 yükselişle 261 milyar 239 milyon 690 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 257 milyar 912 milyon 394 bin lirası konut, 9 milyar 614 milyon 291 bin lirası taşıt ve 428 milyar 166 milyon 767 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Eylül ile biten haftada 44 milyar 865 milyon 342 bin lira artarak 3 trilyon 884 milyar 280 milyon 824 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,02 artış kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.