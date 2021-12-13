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TIMETURK / EKONOMİ / ‘Bankalar faiz indirimine direniyor’

‘Bankalar faiz indirimine direniyor’

Faiz ve enflasyondaki son gelişmeler emlak piyasasını da sarstı. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, faiz oranlarına ilişkin son kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu

2 Saat Önce
2021-12-13 20:41:00
‘Bankalar faiz indirimine direniyor’

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'e konuşan Erdoğan, gayrımenkul ve finans sektöründeki son gelişmeler hakkında görüş belirtti.

Erdoğan'ın piyasalara ilişkin değerlendirme ve tavsiyeleri:

Kovid salgını sonrası dönemde ortaya çıkan arz kısıtları ve enflasyonist ortam gayrimenkul ve hisse senedi yatırımlarını daha cazip hale getirdi.

Bürokrasinin gayrimenkul sektörüne fren yaptırması üretimin azalmasına bu da arzda sıkıntıya yol açtı. Sektörümüz son 3 yıldır sekteye uğratıldı. Günah keçisi ilan edildi. 5 yıl daha arz sıkıntısı olur.

“Bankalar faiz indirimine direniyor”

Gayrimenkulde değerlenme devam edecek. Önümüzdeki iki yıl boyunca gayrimenkul kral olacak. Hükümetin ve Merkez Bankası'nın hedeflediği faiz indirimine bankalar direniyor. Faizlerdeki düşüş konut kredilerine henüz tam anlamıyla yansıtılmadı. Emlak piyasası her zaman döviz piyasasındaki yükselişi sonradan takip eder. Ev alamıyorsanız Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi alın. Paranız az olsa bile fırsatları kazanca çevirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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