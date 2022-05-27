Bankalar cumartesi günleri de çalışacak

Bankalar cumartesi günü de çalışma için harekete geçti. Cumartesi günü tam gün çalışacak ilk pilot banka Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi Bankası İstanbul Şaşkınbakkal şubesi cumartesi günü tam gün müşterilerine hizmet verecek.