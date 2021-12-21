Bankalar Birliği'nden flaş açıklama! 'Bütün bankalar katılacak'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik kararları değerlendirdi.

Çakar, Habertürk'ün konuyla ilgili sorularına cevap verdi. Çakar'ın açıklamaları şöyle:

Bizim ülkemizin temel ekonomik parametrelerine bakıldığında yapısal hiçbir problem yok. Bankacılık sektörü bütün parametreler çok yerinde. Uluslararası normların çok ilerisindeyiz. Çok daha iyiyiz. Sektörü ciddi anlamda fonlama kabiliyetine sahibiz.

Turizmde 35 milyar dolar bir beklenti var. Biz de (Ziraat Bankası)104-105 milyar civarında 740 bin civarında müşterimize kredi kullandırmış durumdayız. Bunlardaki geri dönüş oranı yüzde 99.

Buradaki problem maalesef ekonomide beklenti yönetimi olduğunun farkındayız. Gerek ulusal gerek uluslararası manipülatif spekülatif farklı mülahazalarla fiyatlama mekanizmasında maalesef bazı olumsuz kavramlar ön plana çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanın açıklamasıyla dengelerin yerine oturacağını, ekonominin hak ettiği yere geleceğini TL'nin hak ettiği değere kavuşacağını biliyoruz. Kısa sürede TL'de bu kadar değer kaybını yapacak bir yapısal problemimiz yok.

Daha henüz çok sıcak daha henüz sınır ve tarih vermek çok doğru olmayacak. Ancak şunu söyleyebilirim; 3-4 ay önce TL-yabancı para dengesi 52'ye 48 iken, şu anda 64'e 36. 3-4 aylık bir oransal bozulma söz konusuydu. Ben kendi olağan mecrasına döneceği kanaatindeyim bunu görmek gerekir.

Özel bankalar katılmazsa devlet bankaları hepsini üzerine alabilir mi, bütün maliyetleri kamu bankaları karşılayabilir mi?

Birçok özel banka genel müdürü arkadaşımla konuştum onlar da girecek. Buradaki maliyetin kamu bankaları ve ilgili bankalar tarafından karşılanması söz konusu değil. Bu maliyet hazine tarafından karşılanacak. Buradaki bu ürün hane halkları için geçerli. Gerçek kişi, müşteriler için geçerli.

Kurdaki bu akşamki düşüş kalıcı olur mu?

Çok dışsal bir etki olmamak kaydıyla ben zaten ilk günden bu tarafa kurdaki bu yükselmenin rasyonel bir ekonomik temeli yoktu. Dolayısıyla kendi mecrasında bu ürün süreci hızlandıracak. Bu ürün olmasaydı yeniden bir dengeye geleceğini düşünüyordum. Bu ürünle makul bir dengeye geleceği kanaatindeyim.

Hazineye bir yük yaratır mı?

Her ülke kendi parasının değerini korumaya çalışır kendi parasının reel değerini korumak kaydıyla hareket eder. Bizim ülkemizdeki tasarrufların ortalama vadesi 55 gün gibi bir oranda. Bu ürünle beraber ortalama vadenin de arttığını göreceğiz. Kurdaki çözülmeyle enflasyona etki edeceğini düşünüyorum. Enflasyondaki azalmayla beraber faiz oranları ve genel ekonomik büyümeye, istihdama bir bütün olarak sirayet edeceğini düşünüyorum.

Vatandaş herkes geçmek isterse buna hazır mısınız?

5.4 trilyon TL'nin 3.4 trilyonu gerçek kişi mevduat. Birçok insan TL'de olup da vadeli olan mevduatlarını bozmayacaklar. Bugün gelip bu ürüne müracaat eden Türk Lirası cinsinden ya da yabancı para cinsinden mevduatı tasarrufu olan müşterilerimiz müracaat edebilecekler. Finansal olarak bu hareketlik içerisinde yer alan müşterilerin yoğunlukla geleceğini ve yabancı parada ciddi bir çözülme olacağını öngörüyorum. 3.4 trilyonluk bir hacmin tamamının bu ürüne kaymasını beklemiyorum. Kısa bir süre bekleyip göreceğiz.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.