Bankalar ayrışırken arza katılım düşüşte

BIST100 endeksi mart ayında yüzde 8 yükselse de Merkez Bankası Başkanının değişiminin etkisiyle trendi bozup ayı yüzde 5.4 kayıpla tamamladı.Son dönemdeki büyük arzlar nedeniyle her geçen hafta arza katılımın düştüğü dikkat çekiyor

2021 yılına da pandeminin etkisiyle giren yurt içi piyasalar yön arayışını sürdürüyor.

Borsada ayrışan sektörler belirleyici bir tesir oluştururken beklentilerle birlikte süreçte başka arzlar olmak üzere yaşanacak hareketlilik piyasaların "oturmasında" da etkili bir unsur olacak.

Bu yılın ilk 4 ayı geride kalırken gösterge BIST100 endeksi için ilginç sonuçlar da ortaya çıktı.

Endeks, Ocak ayında yüzde 7 artarak ilgili ayı getirisiz kapattı. Şubat ayında da yüzde 7 yükselip ayı getirisiz

kapattı. Mart'ta yüzde 8 yükselse de Merkez Bankası Başkanı değişimi etkisiyle trendi bozup ayı yüzde 5.4 kayıpla tamamlamış oldu.

Nisanda bankalar ayrıştı

Nisan ayında yüzde 3.5 yükselip ayı yine getirisiz kapattı. Nisan ayı özelinde baktığımızda EREGL'nin büyük etkisi oldu.

Eğer EREGL yabancıların toplaması ile rekor fiyatlara yükselmemiş olsa ve ayı başabaş yani 0 getiri ile

kapatsa BIST 100 Endeksi ayı yüzde 2.3 kayıpla kapatacaktı. Nisanın bir diğer kazananı ise aylık yüzde 2.2 yükselişle bankalar oldu.

Arza katılımda düşüş

BIST100-Tüm Endeksinde ay içinde büyüyen kayıp sonlara doğru toparlasa da bu endeks ayı yüzde 9 kayıpla kapattı.

Önceki hafta 3 halka arzdan sonra geçen haftanın tek halka arzı Ziraat GYO arzı başarıyla tamamlandı. 1.87 milyar TL gibi ciddi büyüklükteki arzın tamamını, yurt içi yatırımcılar karşıladı. Bu hafta da halka arzlar devam edecek. 6-7

Mayıs ayında (bu ay)İş Yatırım liderliğinde PENTA, yine aynı günlerde Ak Yatırım liderliğinde Kalekim talep toplama gerçekleştirecek. Son dönemdeki büyük arzlar nedeniyle her geçen hafta arza katılımın düştüğü dikkat çekiyor. 1,5 yıl sonra ilk defa geçen hafta bir halka arzın borsadaki ilk gününde eksi ile başlangıç görülmüştü.

Sportif hisselerdeki hareketlilik ve vakaların tesiri

Alnus Yatırım değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kulübün şirketleşerek, Borsaya açılma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Beşiktaş ise Süper Ligi şampiyon bitirmek için büyük avantaj sağladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile kötüleşen piyasa

beklentisinden dolayı Türk Lirası'nın dolar karşısındaki adil değer tahminini 7.50'den 9.50'ye yükseltti.

Türkiye'de Covid vaka sayısında düşüş sürüyor. Bir ara 60 binli rakamlara çıkan günlük vaka, dün 25 binlere geriledi. 14 gün daha sürecek önlemler sonrasında rakamın 5 binli seviyelere gerilemesi bekleniyor.

Nisan enflasyonu ve şekillenen süreç

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR

testi, 15 Mayıs itibarıyla aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek. Havayolu firmaları için pozitif olabilir.İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Nisan enflasyonu yüzde 1.01 oldu. TÜİK bugün ülke genelini açıkladı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 artış gösterdi.Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, imalatta yüzde 38,11, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,50, su temininde yüzde 28,32 artış olarak gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.