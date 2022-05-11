Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Nisan haftasında 35,5 milyar lira artarak 6 trilyon 328,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 29 Nisan ile biten haftada 35 milyar 492 milyon 715 bin lira artarak 6 trilyon 328 milyar 113 milyon 48 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,11 artışla 2 trilyon 638 milyar 942 milyon 122 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,25 düşüşle 3 trilyon 431 milyar 164 milyon 2 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 241 milyar 495 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 809 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 29 Nisan itibarıyla 126 milyon dolarlık azalış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,88 artarak 783 milyar 391 milyon 983 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,24 artışla 705 milyar 493 milyon 305 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,63 yükselişle 357 milyar 339 milyon 570 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 293 milyar 835 milyon 144 bin lirası konut, 11 milyar 922 milyon 299 bin lirası taşıt ve 477 milyar 634 milyon 540 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Nisan ile biten haftada 57 milyar 305 milyon 123 bin lira artarak 5 trilyon 445 milyar 541 milyon 666 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,67 artış kaydetti. .