Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 410,8 milyar lira artarak 5 trilyon 405,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Aralık ile biten haftada 410 milyar 829 milyon 511 bin lira artarak 5 trilyon 405 milyar 273 milyon 788 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,03 artışla 1 trilyon 870 milyar 800 milyon 27 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 12,52 yükselişle 3 trilyon 322 milyar 933 milyon 323 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 263 milyar 842 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 70 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 31 Aralık itibarıyla 2 milyar 574 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,26 artarak 736 milyar 809 milyon 998 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 4,18 artışla 641 milyar 359 milyon 673 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,82 yükselişle 304 milyar 307 milyon 464 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 273 milyar 169 milyon 427 bin lirası konut, 8 milyar 569 milyon 354 bin lirası taşıt ve 455 milyar 71 milyon 217 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Aralık ile biten haftada 235 milyar 697 milyon 114 bin lira artarak 4 trilyon 721 milyar 329 milyon 532 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,06 artış kaydetti.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 900 milyar lira oldu

Öte yandan Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 263 milyar 965 milyon lira artarak 4 trilyon 899 milyar 579 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Aralık itibarıyla 263 milyar 965 milyon lira arttı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 435 milyar 120 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 8,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 303 milyar 495 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 776,9 milyar liraya ulaştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Aralık itibarıyla 2 milyar 142 milyon lira artarak 776 milyar 883 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 299 milyar 29 milyon lirası konut, 13 milyar 111 milyon lirası taşıt ve 464 milyar 743 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 31 milyar 25 milyon lira artarak 701 milyar 341 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,1 yükselerek 209 milyar 948 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 478 milyon lirası taksitli, 123 milyar 469 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 371 milyon lira artarak 159 milyar 800 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 123 milyar 506 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 92 milyon lira artarak 934 milyar 271 milyon lira oldu.

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