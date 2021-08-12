Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Ağustos haftasında 2,4 milyar lira artarak 4 trilyon 43,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 6 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 412 milyon 117 bin lira artarak 4 trilyon 43 milyar 664 milyon 315 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 trilyon 746 milyar 809 milyon 688 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,49 yükselerek 2 trilyon 149 milyar 530 milyon 971 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 522 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 234 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 6 Ağustos itibarıyla 1 milyar 664 milyon dolarlık artış görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.