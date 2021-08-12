DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
12-13 Ağustos İzmir Gaziemir su kesintisi | İzmir'de sular ne zaman gelecek?
Lavrov: Afganistan’daki durumla ilgili CIA’e güveniyoruz
ANALİZ: Venezuela, ambargo felcinden kurtulma çabasında
Avrupalı gençler ortalama 26,4 yaşında evden ayrılıyor
Yunanistan'da yüz binlerce dönümlük alanı küle çeviren yangın sürüyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
Afganlar neden Türkiye'ye geliyor? Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedeni ne?
ABD’den vatandaşlarına çağrı: Afganistan'ı derhal terk edin
Merkez Bankası'nın 'sabit faiz' kararı ne anlama geliyor?
Nahda Hareketi, Tunus'taki siyasi krizin yönetilmesi için 'özel yetkili komite' kurdu
Lübnan’da hükümet ile Merkez Bankası karşı karşıya: ''Tehlikeli sonuçlar doğuracak''
Doç. Dr. Çifter: ÜFE-TÜFE farkı, faiz indirimine engel
Dünyanın en büyük 'lastik mezarlığı': Kuveyt
Sarıyer'de orman yangını

TIMETURK / EKONOMİ / Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Ağustos haftasında 2,4 milyar lira artarak 4 trilyon 43,7 milyar liraya yükseldi.

9 Dakika Önce
2021-08-12 19:32:34
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

 

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 6 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 412 milyon 117 bin lira artarak 4 trilyon 43 milyar 664 milyon 315 bin liraya çıktı.

 

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 trilyon 746 milyar 809 milyon 688 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,49 yükselerek 2 trilyon 149 milyar 530 milyon 971 bin liraya çıktı.

 

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 522 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 234 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

 

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 6 Ağustos itibarıyla 1 milyar 664 milyon dolarlık artış görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş