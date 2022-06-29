Bankacılık sektörünün aktifleri 11,3 trilyon lira oldu

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 22,7 artarak 11 trilyon 303,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Mayıs 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, mayısta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 11 trilyon 303 milyar 700 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 22,7 oldu.

Mayısta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 24 artarak 6 trilyon 79 milyar 442 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 25,5 yükselerek 1 trilyon 853 milyar 777 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,61 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat 6 trilyon 580 milyar liraya yükseldi

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, mayısta 2021 sonuna göre yüzde 24,1 artarak 6 trilyon 580 milyar 985 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 41,7 artışla 1 trilyon 11 milyar 762 milyon liraya ulaştı. Sektörün mayıs sonu itibarıyla dönem net karı 132 milyar 101 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,15 seviyesinde gerçekleşti.