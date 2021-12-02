Bankacılık sektöründe 'açık hizmet'

Açık bankacılık ya da diğer adlarıyla Open Banking ve Open Bank Data, en kısa tabiriyle finansal verilerinizin size daha iyi bankacılık ve finans olanakları sunulması için üçüncü parti kuruluşlarla paylaşıldığı güvenilir bir hizmet modeli

Dijitalleşme süreci hayatımızın her alanına girmiş bulunuyor. Özellikle finans sektörü çevrimiçi dünyanın imkanlarını kullanarak geleceği bugüne taşıyıp kullanıcıları için en güvenilir ve kaliteli hizmeti sunmaya devam etmekte.

Günlük hayatımızda kullandığımız her hizmetin dijitalleşmesi ve kişiselleştirilmesi yeni normal haline gelirken bankacılık sektörü de teknolojinin getirdiği yararlardan faydalanarak devrimsel yenilikler ile müşterileri ya da tüketicileri buluşturmakta. Açık bankacılık olarak da tanımlanan (Open Banking) finans sektöründeki dijitalleşme yolunda bugüne kadar atılan en büyük adımlarından biri olarak hayatımıza girdi.

Güvenilir hizmet modeli

Açık bankacılık ya da diğer adlarıyla Open Banking ve Open Bank Data, en kısa tabiriyle finansal verilerinizin size daha iyi bankacılık ve finans olanakları sunulması için üçüncü parti kuruluşlarla paylaşıldığı güvenilir bir hizmet modeli. Verinin öneminin arttığı çağımızda, açık bankacılık güvenilirliğin ve yeniliğin itici gücü olarak karşınıza çıkmakta. Aynı zamanda veri paylaşımının tamamen kullanıcının rızası ile gerçekleştiği bu sistemde istemediğiniz hiçbir veri bankanız tarafından başka hiçbir kuruluşla paylaşılmıyor, bu sayede gizlilik haklarınız da korunmakta

Açık bankacılıkta tarihi aşama

Birleşik Krallık'ın bankacılık sektörüne inovatif bir dokunuş getirme, rekabeti ve fırsatları artırma isteği üzerine sunulan ve ilk olarak İngiltere'de hayata geçen bu model aslında 2015 yılında Avrupa Birliği'nin alakalı kurumlarında görüşülmüş ve revize edilmişti. Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2- Payment Services Directive 2) olarak sunulan bu yeni yönerge Açık bankacılığın temellerini oluşturmuş ve üçüncü parti kurumların finans verilerine ulaşıp kullanıcı deneyimini geliştirilmesini sağlayacak bir stratejinin oluşmasını sağladı.

İngiltere'nin adımı

2016 yılında ise İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu ülke içerisinde bulunan 9 büyük bankayı ve hükümet tarafından lisans verilen girişimleri Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (OBIE-Open Banking Implementation Entity) çatısı altında buluşturdu ve dünyada Açık Bankacılık modeline geçen ilk ülke oldu.

Hangi avantajları getiriyor?

Açık bankacılık sistemi; şeffaflığı, güvenilirliği ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi üçüncü parti Fintech firmaları ve bankaların geliştirdiği API'lar yani Uygulama Geliştirme Arayüzleri (Application Programming Interface). Karmaşık gibi görünse de aslında API'lar hayatınızı ve finansal hareketliliğinizi kolaylaştırmak için atılmış en büyük adımlardan biri.

Verilere ulaşma imkanı

Açık bankacılığın mihenk taşı olan bu arayüzler kullandığınız birden çok finans uygulaması, internet bankacılığı ve bunlara bağlı veri bankalarıyla etkileşimde bulunarak tek bir uygulama üzerinden bunların bütün finans kaynaklarınızı yönetebilmenizi sağlıyor. Para gönderme, farklı hesapların hareketlerini aynı anda görüntüleme gibi akla ilk gelen basit kullanım amaçları dışında üçüncü parti kurumların geliştirdiği yenilikçi fonksiyonları da içinde barındıran bu arayüzler aynı zamanda banka dışındaki kuruluşların da verilerinize erişmesini sağlıyor. Açık bankacılık işlemleri günlük hayatımıza pozitif bir katkı sağlarken bu hususta kafasında soru işareti bulunan müşteriler de zaman içerisinde dijital hizmetlerin kendilerine sunduğu hizmeti ve güvenlik sistemine tanık olduktan sonra bu sürece daha rasyonel ve pozitif bakabilmekteler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.