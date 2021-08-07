Bankacılık şekil değiştiriyor

Ekonomi yazarı Serkan Ünsal, bankacılık hizmetlerindeki rekabeti, müşteri memnuniyetini öne alan girişimleri ve sektördeki son gelişmeleri paylaştı

Fintech son yılların en sıcak konusu ve regülatif değişikliklerle her geçen gün girişimciler için yeni fırsatlar çıkıyor. Özellikle son bir yılda en çok hangi alanda fintech girişimi çıkmış derseniz bankacılık karşımıza çıkıyor. Daha önceki yıllarda ise kriptoparalar birinci sıradaydı.

Açık Bankacılık En Sıcak Konu

Bankacılık alanında şu anda en sıcak konu açık bankacılık konusu. Açık bankacılık alanındaki girişimlerin çoğu ise şu ana kadar en çok kurumsal tarafta çözümler sundular. O yüzden açık bankacılığın faydalarını henüz bireysel kullanıcılar hissetmemiş olabilir. Hatta kişisel olarak beklentimi sorarsanız açık bankacılığa en hızlı adapte olması gereken kurumlar doğalgaz, elektrik, su, internet gibi temel hizmetleri sunanlar olmalı.

Bildiğim kadarıyla hala otomatik ödeme talimatları dosyalar ile ilerliyor ve bankalar ile bu kurumlar arasındaki işler çoğunlukla API ile yürümüyor. Bu da mesai saati dışında talimat verememe gibi çağ dışı uygulamalarla karşılaşmamıza neden oluyor.

KVKK Uyum Süreci Bitmedi

KVKK her ne kadar son kullanıcıyı düşünse de bankalar uyum sağlıyoruz derken deneyimi kötüleştirdiler. Belki benim kullandığım banka kaynaklı da olabilir fakat eskiden biri EFT yaptığında şu kişiden size EFT geldi diye e-posta gelirdi, şimdi size biri EFT yaptı diye e-posta geliyor, ne tutar belli, ne kimin gönderdiği belli, mecburen her seferinde mobil bankacılığa girmek zorunda kalıyorum. Ayarlardan değiştirilebilir deniyor fakat ayarlarda o seçenek seçilmiyor. O nedenle uyum sürecini kullanıcı deneyimini bozmayacak şekilde yönetmek önemli.

Fintech'lerin Bankacılık Yolculuğu Hızlanıyor

Bir bankadan ne gibi hizmetler alabilirsiniz derseniz aklıma şunlar geliyor:

Paranızı saklamak, paranızın enflasyon karşısında erimesini engellemek, yatırım yapmak, borç almak, paranızı yönetmek ve ödeme yapmak, ödeme almak.

Bunlardan hangisini banka dışı bir fintech ile yapabilirsiniz derseniz, ödeme yapmak, almak kısmı tamam, her ne kadar şu anda regüle edilmese de kripto paralara yatırım aracı dersek o kısım da tamam, borç alma konusunda bildiğim kadarıyla bireyselde bir fintech çözümü yok, son olarak paranıza faiz verene bir fintech de sanırım yok.

Geçtiğimiz günlerde gelen regülatif değişiklik ile e-para kuruluşları da artık IBAN verebilecek. Yani hiç banka hesabı olmayan bir kişinin de IBAN'ı olabilecek. Bu da artık fintech'lerin bankacılık anlamında bir adım daha ileriye gittiğinin en güzel ispatı. Bankalara değil ama bankacılığa ihtiyaç hiç bir zaman bitmeyecek diye bir söz vardı. Fintech'lerin her geçen gün bankacılık alanında ilerlemesi bu sözün ne kadar doğru olduğunun en büyük ispatı.

Sibergüvenlik ve Deneyim Daha Önem Kazanacak

Bankacılık alanındaki oyuncu sayısı arttıkça sibergüvenlik konusu da her geçen gün daha da önem kazanacak. O nedenle sibergüvenlik girişimlerini satın alan fintech girişimleri ve bankalar görürsek şaşırmamak gerekiyor. Hatta kullanıcı deneyimi konusunda çalışan girişimler de satın alınabilir. Rekabet kızıştıkça bu tip stratejik hareketler bekleyebiliriz.

Tüm bu gelişmelerin müşteriyi mutlu etmek için olduğunu unutmamak gerekiyor. Müşterilerini verilerini çok iyi koruyacak şekilde ve en iyi deneyimi sunacak şekilde hizmet verenlerin daha da ön plana çıkacağı bir dönemdeyiz artık.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.