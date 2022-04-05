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TIMETURK / EKONOMİ / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı iş ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı iş ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı iş ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan iş ilanının detayları da belirtildi. Peki ama başvuru ve alım şartları nelerdir? İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iş ilanı...

11 Dakika Önce
2022-04-05 11:38:47
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı iş ilanı

Resmi Gazete'de de yayımlanan iş ilanının detayları da belirtildi. Peki ama başvuru ve alım şartları nelerdir? İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iş ilanı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı iş ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan personel alımı ilanında;

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Şoför” ve “Memur” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, “Memur” kadrosu için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır." dendi.

alımmmm

Detaylar ve başvuru için TIKLAYINIZ... .

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