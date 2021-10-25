Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indirimi kararlarından sonra vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Bu sabah Halkbank'tan faiz indirimi kararı geldiği iddiasına bankadan yalanlama geldi. Peki Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü?

Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indirimi kararlarından sonra vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Bu sabah Halkbank'tan faiz indirimi kararı geldiği iddiasına bankadan yalanlama geldi. Peki Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü?

Banka kredi faizler düştü mü?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan indirdiği iddiası sabah saatlerinde gelmişti. Ancak Halkbanki iddiaları yalanladı. Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan 200 baz puanlık faiz indirimi haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir açıklamamız söz konusu değil denildi.

Konut kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı kritik faiz toplantısı 21 Ekim'de gerçekleşti. Merkez Bankası politika faizini 200 baz pıan indirdi. Merkez Bankası Eylül ayında da fazileri 100 baz puan indirmişti. Merkez Bankası'nın peş peşe kararından sonra piyasalara yansıyan bir faiz indirimi henüz yok.

Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar?

Akbank Konut Kredisi %1,37

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,39

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,61 - %1,69

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

Burgan Bank Konut Kredisi %2,00

DenizBank Konut Kredisi %1,68

Fibabanka Konut Kredisi %1,72 - %1,77

Halkbank Konut Kredisi %1,38

HSBC Konut Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,89

ING Konut Kredisi %1,52 - %1,58

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