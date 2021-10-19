Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi, araç kredisi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyenler, araç almak isteyenler ve iş yeri açmak isteyenler bankaların yüksek kredi faiz oranı ile bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Yüksek faiz oranlarının cazip oranlara çekilmesini beklerken piyasalar Merkez Bankası'nın 21 Ekim'de açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası Eylül ayında faizleri 100 baz puan düşürerek yüzde 18'e çekmişti. Bu hamlenin ardından faizlerde bir gerileme olması bekleniyordu.

Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi, araç kredisi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyenler, araç almak isteyenler ve iş yeri açmak isteyenler bankaların yüksek kredi faiz oranı ile bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Yüksek faiz oranlarının cazip oranlara çekilmesini beklerken piyasalar Merkez Bankası'nın 21 Ekim'de açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası Eylül ayında faizleri 100 baz puan düşürerek yüzde 18'e çekmişti. Bu hamlenin ardından faizlerde bir gerileme olması bekleniyordu.

Piyasa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Faizlerde geçen ay yapılan düşüşün bu ay da devam edip etmeyeceği merak konusu. Eylül ayında yapılan toplantıda politika faizi 100 baz puan aşağı çekilerek yüzde 18 sevielerine gerilemişti. Merkez Bankası'nın uzun süre sonra faiz indirmesi kredi çekmek isteyen vatandaşları da heyecanlandırdı. Konut, ev almak isteyenler faizlerin düşmesini bekliyordu. Peki Merkez Bankası'nın bu kararından sonra banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi, araç kredisi faiz oranları ne kadar?

Banka kredi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası'nın faiz indirimin ardından faizlerde gözle görülür bir geri çekilme henüz yaşanmadı. Ancak ilerleyen günlerde enflasyonun da makul seviyeye gelmesiyle faizlerin daha da aşağı çekilmesi muhtemel görünüyor. İşte Ekim ayı güncel banka kredi faiz oranları...

Güncel konut kredisi faiz oranları 2021 Ekim

Kredi Tutarı min-max Vade Süresi Faiz

Akbank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,37

Garanti BBVA Konut Kredisi 10.000 TL - 750.000 TL 1 - 15 Yıl %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi 5.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi 10.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,39

Alternatif Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 2.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,61 - %1,69

Anadolubank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,85

Burgan Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,00

DenizBank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 15 Yıl %1,68

Fibabanka Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,72 - %1,77

Halkbank Konut Kredisi 500 TL - 2.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,38

HSBC Konut Kredisi 2.000 TL - 500.000 TL 1 - 10 Yıl %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi 10.000 TL - 750.000 TL 1 - 10 Yıl %1,89

ING Konut Kredisi 1.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,52 - %1,58

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

Kredi Tutarı Kredi Vade Faiz / Kâr Payı

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 1.001 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,79

Anadolubank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,99

Fibabanka İhtiyaç Kredisi 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,59 - %1,66

Halkbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

HSBC İhtiyaç Kredisi 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05

Odeabank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02

Şekerbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25

VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63

Enpara.com İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

FastPay İhtiyaç Kredisi 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay% 1,74 - %1,79

DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay% 1,89

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,21

N Kolay İhtiyaç Kredisi 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59

ING İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59

TEB - İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,34

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03

Akbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

Merkez Bankası faiz indirirse kredi faizleri düşer mi?

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalrı. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piasada dolaşan para mikatarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar. Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.