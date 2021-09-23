Banka kredi faizleri düştü mü? 2021 Konut (ev) kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizi indi mi? Günümüzde bir çok kişi yüksek faiz oranlarından şikayetçi. Ev ve araba alma hayali kuran vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle bankalara yaklaşamaz oldu. Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceği merak edilirken vatandaşlar da sürekli güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Ev, araba ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler banka kredi faizleri düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte güncek banka kredi faiz oranları....

Banka kredi faizleri düştü mü? 2021 Konut (ev) kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizi indi mi? Günümüzde bir çok kişi yüksek faiz oranlarından şikayetçi. Ev ve araba alma hayali kuran vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle bankalara yaklaşamaz oldu. Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceği merak edilirken vatandaşlar da sürekli güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Ev, araba ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler banka kredi faizleri düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte güncek banka kredi faiz oranları....

Yüksek faiz ülke ekonomisinin gelişmesinde, vatandaşların iş kurmasınında, ev ve araba almasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Ev, araba ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar yüksek banka faiz oranları nedeniyle bu isteklerini erteliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katıldığı bir proogramda yüksek faize karşı olduğunu bir kez daha açık şekilde dile getirmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla beklenmiş ancak MB faizleri sabit tutma kararı almıştı.

Banka kredi faizleri düştü mü?

Banka kredi faiz oranlarının düşmesi için Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi gerekecek. Merkez Bankası Eylül ayı toplantısını 23 Eylül'de yapacak. Bu toplantıdan çıkacak faiz kararı merakla bekleniyor.

2021 güncel ihityaç kredisi oranları

ING Bank %1,35

QNB Finansbank %1,39

CEPTETEB %1,45

Alternatif Bank %1,59

Ziraat Bankası %1,59

Fibabanka %1,59

İş Bankası %1,60

Vakıfbank %1,61

Halkbank %1,63

Akbank %1,66

Garanti BBVA %1,69

Enparacom %1,71

Yapı Kredi %1,75

DenizBank %1,90

HSBC %1,97

Şekerbank %1,99

ICBC Turkey %2,05

2021 konut kredisi faiz oranları

Akbank %1,37

Ziraat Bankası %1,37

Yapı Kredi %1,37

İş Bankası %1,38

Halkbank %1,41

Garanti BBVA %1,46

ING %1,49

ICBC Turkey %1,89

Merkez Bankası faiz indirir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.