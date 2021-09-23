Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de yapılan Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan faiz indirimi çıktı. Uzun süredir yüzde 19 bandında sabit bırakılan politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 18'e düştü. Ev ve araba alma hayali kuran ancak yüksek banka faiz oranları nedeniyle bu isteklerindi erteleyene vatandaşlar MB'nin faiz kararı sonrası Banka kredi faizi ne zaman düşer? Ev kredisi (konut), araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? soruları sormaya başladı. Peki banka faizleri ne kadar inecek?

Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de yapılan Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan faiz indirimi çıktı. Uzun süredir yüzde 19 bandında sabit bırakılan politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 18'e düştü. Ev ve araba alma hayali kuran ancak yüksek banka faiz oranları nedeniyle bu isteklerindi erteleyene vatandaşlar MB'nin faiz kararı sonrası Banka kredi faizi ne zaman düşer? Ev kredisi (konut), araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? soruları sormaya başladı. Peki banka faizleri ne kadar inecek?

Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı. MB 23 Eylül'de yapılan Para Politikası Toplantısı'nda faiz indirimine karar verdi. MB faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Böylece Merkez Bankası, 16 ay sonra ilk kez faizde indirime gitmiş oldu. Vatandaşlar faiz indirimin kendisine nasıl yansıyacağını merak ediyor. Bankadan kredi çekme düşüncesinde olanlar Banka kredileri ne zaman düşer? Ev kredisi (konut), araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? sorusuna yanıt arıyor.

Ev kredisi (konut), araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi?

Uzmanlar 100 baz puan faiz indirimin banka kredi faiz oranlarında ciddi bir düşüşe neden olmayacağı görüşünde. Ancak piyasada faiz indiriminin havasının olumlu karşılnacağı da belirtiliyor. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimi konut kredisi ve araç kredisi gibi vatandaşı doğrudan ilgilendiren kredilerin faizlerinde çok düşük bir gerilemeye neden olabilir.

Banka kredi faizi ne zaman düşer?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı hemen kredi faiz oranlarına yansımasını beklemek doğru olmaz. MB'nin 100 baz puan faiz indirimi ile faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e indi. Banka kredi faiz oranlarının çok düşük bir oranda aşağı çekilmesi beklenebilir ancak bunun ne zaman olacağı net değil.

Faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Merkez Bankası'nın 100 puan faiz indirimine gitmesi doların atşeini yükseltti. Dolar faiz kararı öncesi 8.65 civarındayken karar sonrası 8.80 seviyesine kadar çıktı.

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.