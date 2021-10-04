Banka kredi faiz oranları düştü mü? Konut (ev) kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Merkez Bankası 16 ay sonra faiz indirimine gitmiş ve faizleri yüzde 19 seviyesinden yüzde 18 seviyesine yükseltmişti. Bu gelişmenin ardından bankalardan kredi çekmek isteyen ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini erteleyen vatandaşlar Banka kredi faiz oranları düştü mü? Konut (ev) kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? sorusunu sık sık sormaya başladı. Merkez Bankası faiz indirimine gidince banka faiz oranları da düşüşe geçebilir.

Banka kredi faiz oranları düştü mü? Konut (ev) kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Merkez Bankası 16 ay sonra faiz indirimine gitmiş ve faizleri yüzde 19 seviyesinden yüzde 18 seviyesine yükseltmişti. Bu gelişmenin ardından bankalardan kredi çekmek isteyen ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini erteleyen vatandaşlar Banka kredi faiz oranları düştü mü? Konut (ev) kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? sorusunu sık sık sormaya başladı. Merkez Bankası faiz indirimine gidince banka faiz oranları da düşüşe geçebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapmış olduğu açıklamada faizlerin düşüşe geçeceğini, enflasyon oranlarınının da aşağı yönlü bir seyir izleyeceğini belirtmişti. Merkez Bankası 16 ay aradan sonra ilk faiz indirimine gitti. Faizler yüzde 19'dan 100 baz puan indirilerek yüzde 18 seviyelerine çekildi. Vatandaşlar ve yatırrmcılar Merkez Bankasının faiz indirimi kararına sevindi. Faiz indirimi sonrası banka koredi faiz oranlarında düşüş olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Banka kredi faiz oranları düştü mü?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankalar güncel ve sektörel değelendirmeler eşliğinde faizleri indirebilir. Ancak Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimi banka faiz oranlarına yansıması biraz zaman alabilir. 100 baz puanlık faiz indirimi vatandaşın beklediği ölçüde bir faiz indirimine neden olmaz. Konut kredisi ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar faizler düşecek mi sorusunu soruyor.

Konut (ev) kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi?

Uluslararası yatırım bankası İngiltere merkezli Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a çıkarırken, TCMB'nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu. Bu iddia gerçekleşirse faizlerde yaşanan indirimle brlikte banka kredi faiz oraları da düşecektir.

Güncel konut kredisi faiz oranları

Vakıfbank %1,37 3 Ay 120 Ay

TEB %1,37 3 Ay 120 Ay

Akbank %1,37 1 Ay 120 Ay

Ziraat Bankası %1,37 3 Ay 120

Türkiye İş Bankası %1,38 3 Ay 120

Yapı Kredi %1,39 3 Ay 120

Garanti BBVA %1,42 3 Ay 240

ING Bank %1,47 3 Ay 120

QNB Finansbank %1,48 3 Ay 180 Ay

Alternatif Bank %1,61 3 Ay 120 Ay

Fibabanka %1,64 3 Ay 120 Ay

HSBC %1,74 3 Ay 120 Ay

ICBC Turkey %1,89 2 Ay 120 Ay

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.