Balina Gibi Düşünmek

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Balinaları yakından tanıyorum. Ve onlar küçük yatırımcıya bayılırlar. Eğer onların akşam yemeği olmak istemiyorsak ‘Kırmızı Hap'ı almalısınız?

Burhan EYÜPOĞLU

Biz de bir deyiş vardır; ‘Filler tepişir çimenler ezilir' diye. Eğer o çimenler gibi ezilmek istemiyorsak ki, zamanında bizi çok ezdiler, şimdi onlar gibi düşünmek zorundayız. Bunun için ilk yapmamız gereken düşünme şeklimizi değiştirmek. Şimdi, kripto paralara olan ‘Negatif' veya ‘Nötr' bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu aşmanın en kolay yolu ise alışkanlıklarımızdan geçiyor. Halihazırda zaten hepimiz az çok dijital dünyanın içindeyiz. İster internetten ister cepten olsun hepimiz ödemelerimizi, alışverişlerimizi zaten on-line olarak gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında hepimiz dijital para kullanıyoruz. Kağıt paraya ihtiyaç duyduğumuz yerler ise çok sınırlı. Neredeyse paraya temasımız en aza inmiş durumda. Bu fikri özümsedikten sonra artık kripto paralara daha sıcak bakabiliriz. Öte yandan kripto para yatırımını ‘arsa almak' gibi düşünebiliriz. 10 yıl sonra çok değerleneceğini düşündüğümüz bir yerden aldığımız arsa bizi nasıl rahat bir hayata kavuşturacaksa kripto paraları da aynı rahat yaşamı bize sunmaya talip. Tek yapmamız gereken bu yatırıma inanmak.

Ve şimdi akşam yemeğine geçebiliriz. Burada ufak bir ayrıntı var. Biz bu yemekte konuk muyuz yoksa yemek mi? İşte bu sorunun yanıtı dijital tarafta mı yoksa hala kağıt para tarafında mı olduğumuzla ilgili olacak. Balina diye tabir ettiğimiz büyük yatırımcılar bu tür yemeklerde küçük yatırımcıya bayılır. Küçük yatırımcı derken bu kategoriye kendimi de katmak istiyorum. Bizler küçük yatırımcı olarak balina gibi düşünüp, sofrada yemek yerine konuk olmayı öğrenmeliyiz. Yemek tabağında balina yemek herkese nasip olmaz. O balinayı tabağa yatırmak ise hiç kolay değil. Çünkü balinalar küçük yatırımcının psikolojisiyle öyle güzel oynarlar ki bir günde hem cehennemi hem de cenneti yaşatırlar. Bu psikolojiyi kaldırmak aslında herkese göre değil. Bu psikolojiyi tecrübe etmek ve kanıksamak çok çok önemli. Ve sonrasında ‘Buz adam Ergün' misali para konusunda soğuk kanlı olmaya başladığımızda balina gibi düşünmeye başlarsınız. Düşünmeye başladığınızda ise satmak yerine biriktirmenin ne kadar önemli olduğunu öğreneceksiniz. Siz biriktirdikçe balinalar sizi değil, siz balinaları akşam yemeği yaparsınız. Ve son bir hatırlatma, boyutların küçük ya da büyük olmamasıyla değil fikirlerin ve stratejilerin büyük olup olmamasıyla ilgilenmelisiniz.

BİTCOİN BALİNA NEDİR?

Bitcoin balinaları, büyük miktarda Bitcoin sahibi olan ve bu yolla kripto para piyasasında fiyatları kolaylıkla hareket ettirebilme olanağı bulunan oyuncuları ifade eder. Bir balina, doğrudan bir birey olabileceği gibi, çoğunlukla Bitcoin yatırım fonları veya serbest yatırım fonları da olabilir. Bu fonlar, yatırımcıları adına 10 bin BTC gibi büyük miktarda Bitcoin tutarlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.