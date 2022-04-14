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TIMETURK / EKONOMİ / Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

 2021-2022 dönemine ilişkin balıkçılık av sezonu yasağı, endüstriyel avcılık (gırgır ve trol av araçlarıyla) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak.

2 Saat Önce
2022-04-14 11:56:43
Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, av sezonu yasağı ve yeni döneme ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, tüm denizlerde endüstriyel balık avcılığı yasağı yarın itibarıyla uygulamaya konulacak. Yeni av sezonu ise Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf tutuldu. Bu kategorideki balıkçılar, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

- Halkın balık ihtiyacını karşılayacak imkan bulunuyor

Yasak sezonda, gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor.

Bakanlık, yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yürütüyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 2021 yılında 193 bin 608 denetim gerçekleştirilirken kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine de 27 milyon 597 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca kurallara uygun avlanmadığı gerekçesiyle el konulan 152 geminin mülkiyeti kamuya geçirildi.

- Yasaklara uyulması önem taşıyor

Avlanma yasağının başlayacağı yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla Türk karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.

Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önem taşıyor. .

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