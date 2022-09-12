Balık fiyatları ne kadar? 2022 balık ne kadar oldu? En ucuz balık hangisi? Hamsi, palamut, levrek kaç TL?

Balıkçılar vira bismillah diyerek av sezonunu başlattı. Karadeniz’e ağlar fırlatıldı. Peki bu yıl balık ne kadar? 2022 balık fiyatları kaç TL? Bu sene balık ucuz mu pahalı mı? En uygun balık hangisi? Palamut, çipura, hamsi kilosu ne kadar? İşte detaylar…

Balıkçılar av sezonunun açılmasıyla birlikte Karadeniz'e yelkenleri açtılar. Tekneleriyle Karadeniz'e ağlarını atan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla geri dönüyor. Akçakoca limanına avdan sonra yanaşan tekneler, kasalar dolusu balığı limana indiriyorlar. Limana indirilen balıklar çevre illere dağıtılıyor. Peki 2022 balık ucuz mu pahalı mı? Balık fiyatları ne kadar oldu? Palamut kilosu ne kadar? İşte bu yılki balık fiyatları…

2022 balık ne kadar oldu?

Denizde palamut bolluğu yaşandığını söyleyen balıkçı Ferhat Birinci, "Karasu-Ereğli-Akçakoca arasında bol miktarda balık çıkıyor. Bizim için, ülkemiz için bu bolluğun devamını bekliyoruz. Akçakoca'da 3 palamut 100 liraya satılacak. Daha da düşerse balıkçıya yazık. Balıkçılık çok masraflıdır. O yüzden bu fiyatında altına düşmez artık" dedi.

Hamsi kutu fiyatı?

11 Eylül 2022 tarihi itibariyle İstanbul Balık Hal fiyatları yayınlandı. Fiyat listesine göre bu yıl hamsi fiyatları kutusu 90 ila 150 TL arasında satılıyor. İstavrit fiyatı ise yine kasa şeklinde 350 ila 950 TL arasında satılıyor.

Palamut ne kadar?

Palamut fiyatları ise 5'li çift palamut 110 ila 150 TL arasında. Bu sene denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor.

Levrek, çipura kaç TL?

Levrek kilosu 70 TL'den başlıyor, çipura fiyatı da 70 TL'den satışta.