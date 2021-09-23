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Bakanlıktan 'yapılandırma' uyarısı: Tekrar uzatma yetkisi yok

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tokat'ta iş insanları ile bir araya geldi. Nebati, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun başvurularının son güne bırakılmaması gerektiğini belirterek 'Tekrar uzatma yetkisi yok. Yasa sadece bir seferlik' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-23 23:25:31
Bakanlıktan 'yapılandırma' uyarısı: Tekrar uzatma yetkisi yok

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen 'Tokat İş Dünyası Buluşma' programında konuşma yaptı. Nebati, vergi borcu bulunan kişiler için çıkarılan 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun başvurusunun 30 Eylül'de bittiğini hatırlattı.

Yapılandırma başvurularını son güne bırakılmaması gerektiğini söyleyen Nebati, "Eylül ayının sonuna geldik. Lütfen yapılandırma kanunundan faydalanın ve son güne bırakmayın. Tekrar uzatma yetkisi yok. Yasa sadece bir seferlik. Dolayısıyla da son güne bırakıp 'yetişemedik, yetiştiremedik' gibi bir durumla karşılaşmayalım. Son dönemlerin en önemli atılan adımlarından bir tanesiydi. Bu konuda hızlıca hareket etmenizi isterim" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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