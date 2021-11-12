Bakanlıktan EYT açıklaması! Bakanlık EYT ile ilgili ne dedi? EYT’de son durum ne? EYT çıkmayacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasının ardından EYT’yi bekleyen milyonlarca vatandaş internet üzerinden “EYT çıkacak mı? EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak? EYT’de son durum nedir? EYT’den kimler faydalanacak?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

EYT yasası son dakika gelişmeleri ile bugün de en çok aranan gündem konuları arasında yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT talimatı ile beraber umutlanan vatandaşları endişelendiren bir açıklama geldi. Açıklamanın üzerine emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar arama motorlarında “EYT yasası son durum nedir? EYT çıkacak mı?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hangi ifadeler kullanıldı? Detaylar haberimizde….

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gündem olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan haberler üzerine açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade ediyor.

8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. Yani emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.