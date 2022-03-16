Bakanlıktan çimento sektörüne inceleme

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu çimento sektöründeki maliyetler ve fiyat hareketleriyle ilgili inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme başlattı.

Bu kapsamda çimento maliyetleri ve fiyat hareketleri incelenecek, haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak, rekabeti ihlal olup olmadığı kontrol edilecek.

TRTHaber .