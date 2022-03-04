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TIMETURK / EKONOMİ / Bakanlıktan ayçiçek yağı düzenlemesi

Bakanlıktan ayçiçek yağı düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, aralarında et, ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-04 10:33:31
Bakanlıktan ayçiçek yağı düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nın "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile aralarında et, ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi.

Söz konusu ürünler, büyükbaş hayvanların eti, koyun ve keçi etleri, sakatatlar, bazı kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tereyağı, tavuk yumurtaları, patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, bezelye, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, pirinç, buğday unu, mısır unu, buğday irmiği, mısır irmiği, aşurelik buğday, bulgur ve karma yem olarak belirlendi.

Yağ çeşitleri de düzenleme kapsamına alındı

Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle ayçiçek tedarikinde yaşanabilecek sorunların da etkisiyle zeytinyağı ve fraksiyonları, rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları, soya yağı ve fraksiyonları, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, mısır yağı ve fraksiyonları, margarin ve tereyağı düzenleme kapsamına alındı. .

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