DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

HDP’nin kapatmaya karşı üç planı belli oldu
'Yalana öyle müptela olmuşlar ki, iflah olmaz...'
Anonymous’tan Sedat Peker’e: Yürü git, faşist
İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti
'Darbe manyağı akademik maganda'
Bir anne daha evladına kavuştu
Kitle kültürü ve 'sürüleşen cehaletin arsızlıkları...'
FBI’dan kripto para uyarısı
Hristiyanlar’ın inançlarıyla dalga geçenler falakaya yatırılırdı
Kızılay “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” Sloganı İle Kurban Bayramı serüvenine başladı
Kılıçdaroğlu'nun sözleri toplumu ikiye böldü
Ethereum'un kurucu ortağı, kripto para dünyasından çıkma kararı aldı
Dizel oto satışları 'tekliyor'
Hayati Küçük: 'Ekmeğini yedik, sonra da kahpelik ettik'
Antalya'ya gökten turist yağıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Bakanlıktan asgari ücrete destek açıklaması

Bakanlıktan asgari ücrete destek açıklaması

İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016-2020'de uygulanan asgari ücret desteği 2021'de de sürecek.

3 Saat Önce
2021-07-18 10:48:06
Bakanlıktan asgari ücrete destek açıklaması

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren "Torba Kanun" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016'dan 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin 2021'de de süreceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını bildirdi.

Uygulamayla 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9,3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm iş yerlerini kapsayacak destek için başvuruya gerek bulunmuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH