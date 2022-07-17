Bakanlık uyardı! Türk şirketlerine IBAN tuzağı

Portekiz ile ticaret yapan ihracatçılara bakanlıktan uyarı geldi. Portekizli şirketlerin e-postalarına siber saldırı düzenleyen dolandırıcıların, Türk şirketlerine ödeme için gönderilen IBAN adreslerini değiştirdikleri tespit edildi.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Ticaret Bakanlığı, Portekiz'deki Türk ihracat ve ithalatçılarını dolandırıcılara karşı uyardı. Dolandırıcılık amacıyla şirketlerin e-Posta hesaplarına yapılan siber saldırılar sonucu Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) bilgilerinin değiştirildiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen IBAN kaydıyla Türk firmalarına ait ihracat ve ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Son 15 gün içinde benzer bir yöntemin izlendiği 5 ayrı dolandırıcılık vakası, Portekiz'deki Lizbon Ticaret Müşavirliğince de tespit edildi. Bu tespit üzerine Lizbon'daki yetkililer, Ticaret Bakanlığına bir yazı göndererek durumu bildirdi.

Türk firmaların e-postalarına gelen IBAN numaralarını telefonla teyit etmediklerini, örneğin İspanya'daki bir IBAN'a transfer edilmesi gereken bedeli Portekiz kodu taşıyan IBAN'lara sorgulamadan para transferi yapabildiklerini belirleyen Ticaret Bakanlığı da firmaları uyardı. Firmaların siber dolandırıcılık vakalarında varsa muhabir bankaya acilen bilgi verilmesi, yoksa gönderici bankayla iletişime geçilmesi, bilişim suçunun mağduru sıfatıyla şikâyet veya suç duyurusu yapılması, söz konusu vakalarda hesabının bloke edilmesi hâlinde ise serbest bırakma işlemini bankaların hukuki sürecin sonuna kadar ertelediği konusunda bilgi sahibi olması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, yine firmaların IBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda nasıl olsa gönderilen paranın iade edileceği yanılgısı içinde olmaması gerektiği, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında IBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda bir zorunluluk da bulunmadığı belirtildi. .