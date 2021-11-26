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TIMETURK / EKONOMİ / Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerine düzenleme

Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerine düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslağına göre, gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler artık kullanılamayacak.

11 Dakika Önce
2021-11-26 12:14:52
Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerine düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslağına göre, gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler artık kullanılamayacak. Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre, ambalajın boyutuna bağlı olarak 2,5 kat daha büyük yazılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda etiketlerinin temel ürün bilgileri ile birlikte sağlık, güvenlik ve beslenme bilgilerini tüketicilere doğrudan iletmenin en önemli ve en etkin yolu olduğu belirtilerek, "Tüketicilerin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim tercihleri açısından temel bilgi kaynağı gıda etiketleridir. Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda alınan gıda okuryazarlığının arttırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi kararları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tüketicilerin üst düzeyde korunması ve tüketici hassasiyetleri esas alınarak Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde doğru bilgilendirmeye yönelik taslak düzenleme hazırlandı" denildi.

YÖNETMELİK TASLAĞINA BİR AY BOYUNCA GÖRÜŞ BİLDİRİLEBİLECEK

Bakanlık tarafından hazırlanan ve yönetmelikte değişiklik öngören taslağın, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde görüşe açıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelik değişikliğine ilişkin ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tüketici temsilcileri, sektör vb. bütün paydaşlar görüşünü bir ay içinde bildirebilecek. Taslak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektörden gelen fikir ve önerilerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonda son şekli verilecek olan yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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