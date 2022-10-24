Bakanlık duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği verilecek

Aile Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “Eşi vefat etmiş kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz” dedi.