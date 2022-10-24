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Bakanlık duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği verilecek

Aile Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “Eşi vefat etmiş kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

3 Gün Önce
2022-10-24 10:46:10
Bakanlık duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.

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