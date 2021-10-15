Bakanı Muş: İhracata desteğimiz sürecek

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.