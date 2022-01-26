Bakan Yanık'tan 'sosyal destek ödemesi' açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız' dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'şartlı eğitim' ve 'şartlı sağlık' yardımlarıyla 'çoklu doğum yardımı' kapsamında ocak ayında gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yanık, şartlı eğitim yardımıyla çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirterek, şartlı sağlık yardımı ile 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını kaydetti.

Bakan Yanık, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda, ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız" dedi. .