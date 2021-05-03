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Bakan Yanık'tan 1100 lira destek ödemesi paylaşımı

Tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerinde haneye bin 100 TL nakdi destek verileceğini açıklayan Aile ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medyadan destek ödemesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

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03.05.2021 00:38:50
Bakan Yanık'tan 1100 lira destek ödemesi paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerinde haneye 1100 TL nakdi destek verileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, destek paketini Twitter hesabından duyurdu. Yanık, yaptığı paylaşımda "2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Bakan Yanık'ın paylaşımını alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Salgın sürecinde işçimizden sanayicimize, esnafımızdan çiftçimize kadar her kesimi destekledik. Şimdi de; 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla' 2 milyonun üzerinde haneye toplamda 2 milyar TL'yi aşan nakdi destek sağlıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan